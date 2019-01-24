На горе Кукисвумчорр объявлена лавинная опасность

Реалист Мурманский депресняк. Больше писать не о чем. Комментарий к новости: Юные мурманчане планируют осваивать Луну и Марс

наташа Здравствуйте,скажите пож-та, кто должен утеплять пол на 1 этаже: собственник или управляющая компания *** Ответить однозначно на Ваш вопрос невозможно, так как, если конструкция полов соответствует Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?