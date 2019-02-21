На горе Кукисвумчорр проводят принудительный спуск лавин!

21 февраля с 9.00 и до завершения работ планируется проведение подготовительных работ и работ по активному воздействию на снежный покров путём подрыва взрывчатых материалов в лавинном очаге № 43 (гора Кукисвумчорр), расположенным слева от территории горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр».

При возникновении вопросов необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Кировска - телефон 8 (815-31) 5-57-89 (круглосуточно). Телефон поисково-спасательного подразделения (в городе Кировск) МАКАСЦ МЧС России 8 (815-31) 5-88-95. Единый телефон спасения – 112.

Спасатели предупреждают что категорически недопустимо нахождение людей и техники в опасных зонах: на территории горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр», у подножья горы Кукисвумчорр (в районе размещения горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр»), во всех гаражных строениях, расположенных над улицей Кирова в районе размещения горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр».

В целях обеспечения безопасности жителей и гостей города Кировска, убедительная просьба на указанный период времени исключить нахождение в опасной зоне проведения работ, в том числе, на открытой местности. Убедительная просьба к родителям – обеспечить контроль места нахождения несовершеннолетних детей!

Перед проведением работ будет подан звуковой предупредительный сигнал. Просьба сохранять спокойствие.