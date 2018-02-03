На горе Юкспоррйок погиб 23-летний апатчанин, попавший под лавинуИТОГИ: Соцсети должны заменить чиновникам кабинеты, или Кого с собаками встречали в Центре детского творчества?
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Мурманская область. Арктика03.02.18 22:40

На горе Юкспоррйок погиб 23-летний апатчанин, попавший под лавину

3 февраля в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация о том, что на горе Юкспоррйок произошёл самопроизвольный сход лавины. В результате произошедшего под толщей снега оказался один человек.

В результате проведения поисковых работ спасателями ПСП г.Кировск МАКАСЦ МЧС России - филиал ФКУ «СЗРПСО МЧС России» было обнаружено тело пострадавшего без признаков жизни.

Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту схода лавины в Кировском районе, в результате которого погиб один человек. В настоящее время его личность установлена, 23-летний местный житель города Апатиты.

По предварительным данным следствия, 3 февраля трое жителей города Апатиты приехали к горе Юкспоррйок, чтобы покататься на сноубордах. В нарушение требований безопасности граждане произвели спуск на необорудованном склоне, спровоцировав своими действиями сход лавины, в результате чего под снегом оказался один человек. По указанному сообщению незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В настоящее время осуществляется осмотр места происшествия, следственным органом принимаются меры к установлению обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

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