На горнолыжном комплексе Большой Вудьявр потребовалась помощь спасатеплей

Как сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области, 8 апреля в 16.50 спасатели МАКАСЦ г.Кировска выехали на горнолыжный комплекс Большой Вудьявр для оказания помощи горнолыжнику.

А в это время в соцсети «ВКонтакте» на страничке «Курорт Большой Вудъявр» сообщается, что сегодня в 15 часов облачно, снег, скорость ветра 4 м/с, -2, видимость умеренная. Гостей Кировска приглашают на яркие события конца сезона: 28 апреля – 1 мая состоится «BigWood Kirovsk CAMP 2018», а 1 мая ещё и «KHIBINY BIKINI 2018».