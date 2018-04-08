Мурманская область. Арктика08.04.18 18:15
На горнолыжном комплексе Большой Вудьявр потребовалась помощь спасатеплей
Как сообщает ГУ МЧС России по Мурманской области, 8 апреля в 16.50 спасатели МАКАСЦ г.Кировска выехали на горнолыжный комплекс Большой Вудьявр для оказания помощи горнолыжнику.
А в это время в соцсети «ВКонтакте» на страничке «Курорт Большой Вудъявр» сообщается, что сегодня в 15 часов облачно, снег, скорость ветра 4 м/с, -2, видимость умеренная. Гостей Кировска приглашают на яркие события конца сезона: 28 апреля – 1 мая состоится «BigWood Kirovsk CAMP 2018», а 1 мая ещё и «KHIBINY BIKINI 2018».
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Последние комментарии
Ваня
06.04.18 19:21
Иван, разверните свою мысль
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петя
06.04.18 19:17
в прокуратуре он был подчиненный, поэтому и говорил, как начальство велело. а не согласных с ним, в лучшем случае, увольняют со собственному. давно не секрет, что в следствии по звонку "сверху" дела
art
06.04.18 13:42
заказ Царицы Марфы не иначе
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
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