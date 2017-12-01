На горнолыжном комплексе «Салма» стартуют соревнования по слалом-гиганту

3 декабря на горнолыжном комплексе «Салма» в г.Полярные Зори Мурманской области пройдут региональные соревнования по слалом-гиганту среди юношей и девушек 2002-2003 г.р. В 10.30 - старт 1 заезда, в 11.15 - старт 2 заезда и в 12.30 – состоится награждение победителей.

В состав судейской коллегии войдут представители Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Мурманской области.

10 декабря аналогичные старты пройдут для юных спортсменов 2004-2005 г.р.

На сегодняшний день горнолыжный комплекс «Салма» - одна из лучших спортивных баз на Севере России, обеспечивающих тренировки профессионалов-горнолыжников и проведение соревнований международного уровня. Технический уровень трасс сертифицирован по международным нормам.

Начиная с 2006 года на горнолыжных склонах в Полярных Зорях проводятся соревнования Кубка России по слалому. В непосредственной близости от лыжных трасс создан современный жилой комплекс для туристов.