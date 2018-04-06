На городском кладбище - бесплатный маршрут по расписанию

В преддверии православных праздников таких как Пасха, Красная горка, Радоница АО «Электротранспорт» напоминает о работе городского маршрута «ГК».

В эти дни многие мурманчане поедут на городское кладбище, чтобы привести в порядок места захоронения после зимы и помянуть ушедших близких.

– В настоящее время по субботам и воскресеньям по территории городского кладбища курсирует специальный автобус, – рассказал заместитель генерального директора АО «Электротранспорт» Владимир Буряк. – С подробным расписанием и схемой движения можно ознакомиться на сайте предприятия в разделе «Расписание движения» маршрут «ГК» - городское кладбище.

На маршруте работает один автобус. Интервал движения – 20 минут. По расписанию предусмотрено 15 рейсов, время работы – с 9.30 до 15.10.