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Мурманская область. Арктика01.08.17 09:42

На игры Всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги 2017-2018 гг. ХК «Мурман» выйдет в обновлённом составе и в хорошей физической форме

Хоккеисты «Мурмана» проходят первый предсезонный сбор в рамках подготовки к Всероссийским соревнованиям по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги 2017-2018 гг. Они  провели занятия в тренажерном зале и на поле стадиона «Строитель».

Основное внимание тренерский штаб уделил общефизической подготовке спортсменов. С этой целью был приглашён  Владимир Глинский, специалист по физической подготовке, работавший с клубами «Енисей» (г.Красноярск), «Кузбасс» (г.Кемерово), который проведет с командой августовский сбор в Мурманске.

А в это время в  составе ХК «Мурман» произошли значительные перемены: команду пополнили Максим Бовт и Фёдор Розвезев, перешедшие в Мурманск из Абакана; Николай Гаврилов (г.Казань); Евгений Щеглов (г.Нижний Новгород); Илья Желтов (г.Красногорск); Пётр Широков (г.Хапаранда); Дмитрий Тугашев (г.Мончегорск). Все эти хоккеисты являются игроками средней и атакующей линий. Многие «новички» уже хорошо знакомы мурманским болельщикам.

Покинули нашу команду Владимир Глушак, Яков Красовский, Егор Шицко, Роман Никитенко, Антон Рычков, Антон Ворончихин, Андрей Киселев.

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