На Ингозере под Кировском утонул рыбак, запутавшись в якорной верёвке

Следователи проводят проверку по факту гибели рыбака на озере Ингозеро в Кировском районе Мурманской области. Тело мужчины было обнаружено рыбаками.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в ходе проверки установлено, что погибший, являющийся жителем города Кировска, 1957 года рождения, 12 сентября рыбачил на Ингозере на моторной лодке. При этом у мужчины отсутствовал спасательный жилет.

По предварительным данным после падения в воду погибший запутался в веревке, к которой был привязан камень в качестве якоря. Позже в тот же день его тело и лодку обнаружили местные рыбаки, которые и сообщили о находке в правоохранительные органы.

На месте происшествия признаков насильственной смерти следственная группа не обнаружила: на прилегающей территории следы борьбы или волочения отсутствовали. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.