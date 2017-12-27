На итоговом заседании Государственного совета обсуждают вопрос повышения инвестиционной привлекательности регионов

Президент России Владимир Путин проводит итоговое заседание Государственного совета, посвященное мерам по повышению инвестиционной привлекательности регионов. С основным докладом выступает руководитель рабочей группы Госсовета, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

В числе глав субъектов в заседании принимает участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

При подготовке Госсовета «обсуждались меры по развитию преимуществ и устранению ограничений инвестиционной деятельности как на региональном, так и на федеральном уровне, в том числе вопросы стандартизации и совершенствования услуг по кадастровому учету и регистрации прав, получению разрешения на строительство, подключению к электрическим и другим сетям», сообщалось на сайте Кремля. Также уделялось внимание «формированию ответственной бюджетной политики регионов», в том числе выполнению ими соглашений с Минфином о предоставлении кредитов из федерального бюджета для частичного покрытия собственного дефицита в целях погашения долгов.