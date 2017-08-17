На капитальный ремонт теплосетей в этом году областной бюджет выделяет Кандалакшскому району 8,5 млн рублей

Заместитель губернатора Мурманской области провёл проверку подготовки к предстоящему отопительному периоду в муниципальных образованиях Кандалакшского района. Выездное заседание межведомственной комиссии по вопросам подготовки к отопительному периоду 2017/2018 года проводилось в соответствии с графиком работы, утверждённым постановлением правительства Мурманской области.

В ходе заседания были заслушаны доклады представителей администраций Кандалакшского района, города Кандалакши, поселков Зеленоборского и Алакуртти, ресурсоснабжающих организаций о текущем состоянии хода подготовки, о проведении запланированных работ по подготовке котельных к отопительному периоду, о готовности жилищного фонда. Отмечалось, что в целом подготовка к отопительному периоду осуществляется в плановом режиме, в соответствии с графиком.

Заместитель главы региона поблагодарил администрацию муниципального образования Кандалакшский район за активную помощь по подготовке к отопительному сезону, оказанную муниципальному образованию сп. Зареченск, а также от лица правительства Мурманской области выразил благодарность руководству ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России за проделанную работу по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг в Кандалакшском районе в прошедшем отопительном периоде.

Замгубернатора обратил внимание на необходимость своевременного выполнения мероприятий по капитальному ремонту инженерной инфраструктуры, финансируемых за счёт средств областного бюджета. В текущем году на эти цели предусмотрено 8,5 млн рублей. Планируется заменить 354 погонных метра теплосети по улице Наймушина в Кандалакше, капитально отремонтировать 290 погонных метров теплосети в районе площади Культуры в Зеленоборском. Также предусмотрено приобретение муниципальным образованием гп. Зеленоборский за счёт средств областного бюджета в размере более 3 млн рублей автомашины для транспортирования питьевой воды.

Отмечено продуктивное взаимодействие теплоснабжающей организации АО «Мурманэнергосбыт» со службой судебных приставов и необходимость увеличения их штатной численности.