На карты Сбербанка можно мгновенно переводить деньги с любых дебетовых карт

Сбербанк запустил в мобильном приложении функцию пополнения карт с любых дебетовых карт других российских банков, комиссия за перевод составит 1,2%, говорится в сообщении кредитной организации.

Теперь клиенты могут мгновенно переводить деньги с любых дебетовых карт российских банков на карты Сбербанка в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Отмечается, что комиссия за перевод составляет 1,2%, но не менее 30 рублей. За пополнение кредитных карт Сбербанка комиссия не снимается.

«Мы понимаем, что наши клиенты могут пользоваться услугами и других банков. Наша задача - сделать их взаимодействие со Сбербанком максимально удобным и комфортным, чтобы у обычного пользователя не возникало сложностей при пополнении наших карт с карт других банков. Таким образом мы расширяем горизонт возможностей и мобильность наших клиентов», - прокомментировал директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Дмитрий Малых.