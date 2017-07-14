На каждого доверчивого и сребролюбца найдётся свой мошенник

В полицию обратилась потерпевшая, 1939 года рождения. Пенсионерка рассказала полицейским, что некоторое время назад ей поступил звонок от неизвестного лица. Собеседник, представившись представителем управления финансово-контрольной инспекции, сообщил заведомо ложные сведения о возврате денежных средств обманутым гражданам, за ранее перечисленные денежные средства за услуги экстрасенса.

Под предлогом оформления сертификата для возврата денег мошенник убедил пенсионерку перевести денежные средства в размере 200 тысяч рублей на продиктованный им расчётный счёт. После совершения банковской операции связь с «представителем» прервалась.

Пожилая женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, дальнейшие оперативно-проверочные мероприятия по факту мошенничества продолжаются.