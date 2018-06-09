На каждого жителя Мурманской области приходится в среднем 321 кг вредных веществ, выброшенных в атмосферу стационарными источниками

Мурманская область является одной из самых урбанизированных северных российских территорий. Работа промышленных предприятий региона сопровождается загрязнением воздушного бассейна. На долю Мурманской области в 2017 году приходилось немногим более 1 процента общего объёма выбросов в атмосферу от стационарных источников по России и 13 процентов – по Северо-Западному федеральному округу.

Как сообщает Мурманскстат, в 2017 году 206 организаций Мурманской области и их обособленных подразделений, имеющих стационарные источники загрязнений, выбросили в атмосферу 243 тысячи тонн загрязняющих веществ, что на 5 процентов больше по сравнению с предыдущим годом.

На каждого жителя области приходился в среднем 321 кг вредных веществ, выброшенных в атмосферу стационарными источниками, что на 5 процентов больше, чем в 2016 году. Для сравнения: на одного россиянина в 2017 году пришлось в среднем 119 кг таких веществ, на одного жителя Северо-Западного федерального округа – 138 кг.

В составе выбросов наиболее распространённых загрязняющих воздух веществ, отходящих от стационарных источников, доля твёрдых, а также газообразных и жидких веществ (совокупно) осталась на уровне 2016 года и составила соответственно 11 и 89 процентов. Выбросы в виде диоксида серы, оксида углерода и оксида азота дают организации цветной металлургии, котельные и другие организации видов деятельности «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», «Добыча полезных ископаемых».

Среди муниципальных образований области наибольшие объёмы выбросов приходились на Печенгский район (33 процента), Мончегорск с подведомственной территорией (19 процентов) и Мурманск (15 процентов).

Одним из основных способов сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является их улавливание и обезвреживание. В 2017 году уловлено и обезврежено 97 процентов объёма вредных веществ, поступающих на очистные сооружения (более миллиона тонн), из них 93 процента утилизировано (на 471 тысячу тонн или на 1 процентный пункт меньше, чем в 2016 году) и 7 процентов поступило в хранилище для дальнейшей обработки.

Как отмечает руководитель Мурманскстата В.Н. Морозов, в течение прошедшего года в обследуемых организациях было проведено 32 мероприятия по уменьшению выбросов, что позволило сократить объём загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, на 5 тысяч тонн (в 2016 году – 36 мероприятий, эффект сокращения выбросов от которых составил 7 тысяч тонн).