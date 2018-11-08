На книжных парусах в мир науки! или Кроссфит для мозга

9 и 10 ноября Мурманской областной детско-юношеской библиотеки примут участие во Всероссийском фестивале Nauka 0+ в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Что такое наука, как можно стать учёным, как люди изучают космос в наши дни, какими были первые открытия и изобретения - ответы на эти и множество других вопросов можно найти на двух выставках, которые будут предложены вниманию гостей фестиваля. В экспозиции представлены интерактивные книги, научно-популярные книги и журналы по всем отраслям знаний, популяризирующие науку для детей. В том числе уникальные энциклопедии с дополненной реальностью в формате интерактивных 3D-игр, головоломки, эксперименты, иллюзии восприятия и игровая блиц-викторина "На крючок". Благодаря современным технологиям читатели смогут не просто просматривать текст и иллюстрации, а прямо на страницах книг увидеть оживающие планеты, технику, динозавров и даже услышать издаваемые ими звуки! Самые удивительные, необыкновенные, интерактивные и уникальные издания для всей семьи ждут посетителей!

Время работы всех площадок фестиваля: 9 ноября - с 12.00 до 18.00, 10 ноября - с 10.00 до 16.00.