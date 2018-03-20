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Мурманская область. Арктика20.03.18 16:07

На Княжегубский рыбоводный завод ввезена на инкубацию икра сига

Для расширения видового ассортимента выращивания ценных видов промысловых рыб региональный филиал Главрыбвода впервые ввез на Княжегубский рыбоводный завод 200 тысч  штук оплодотворенной икры сига (пресноводная жилая форма).

Перед ввозом икры на заводе были обследованы производственные площади, предназначенные для инкубации икры сига. Проверка подтвердила, что специальная установка с инкубационными аппаратами Вейса технически исправна, подвергнута механической очистке, промывке, продезинфицирована и полностью подготовлена к закладке икры.

В качестве поставщика посадочного материала было выбрано ООО «Форват» из Ленинградской области. Решение о ввозе икры было принято только после подтверждения благополучия района вывоза и рыбоводного хозяйства по особо опасным заболеваниям рыб, в том числе по гиродактилезу, а также на основании экспертиз лабораторно-диагностических исследований, выполненных в аккредитованной испытательной ветеринарной лаборатории.

В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями с руководством Управления ветеринарии и предприятия ООО «Форват» для оценки ветеринарно-санитарного и эпизоотического состояния хозяйства-поставщика была направлена ихтиопатологическая комиссия, включающая высококвалифицированных специалистов госветслужбы Мурманской области и Мурманского филиала Главрыбвода. Они провели оценку качества посадочного материала и приняли участие в погрузке, доставке и размещении икры на инкубацию на Княжегубском рыбоводном заводе.

Все этапы подготовки икры и ее транспортировки выполнены в соответствии с требованиями к перевозке этого вида посадочного рыбоводного материала.

Доставленная икра в физиологической стадии «глазка» находится в хорошем состоянии, инкубация проходит в штатном режиме, начата отработка биотехники выращивания в условиях Княжегубского рыбоводного хозяйства.

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