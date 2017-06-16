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Мурманская область. Арктика16.06.17 16:44

На Кольская АЭС завершился международный семинар по радиационной безопасности

На Кольской АЭС завершился международный семинар, посвященный радиационной безопасности на атомных станциях. Семинар был организован в рамках программы сотрудничества между Центром радиационной и ядерной безопасности Финляндии STUK и АО «Концерн Росэнергоатом».

В мероприятии приняли участие специалисты Кольской и Ленинградской АЭС, представители финского регулирующего органа STUK, компании TVO, эксплуатирующей АЭС Олкилуото (Финляндия), и финского ядерного консорциума Fennovoima, который ранее заключил контракт с компанией «Русатом оверсиз» (входит в ГК «Росатом») на сооружение АЭС Ханхикиви.

«Российскими атомщиками и финскими коллегами накоплен богатый опыт эксплуатации автоматизированных систем радиационного контроля. Нас связывает 25-летний опыт сотрудничества в области радиационной безопасности», - отметил заместитель главного инженера по безопасности и надежности Кольской АЭС Игорь Маракулин.

В ходе семинара были рассмотрены вопросы модернизации автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО). Специалисты отдела радиационной безопасности Кольской АЭС продемонстрировали гостям лабораторию внешнего радиационного контроля атомной станции в г.Полярные Зори, возможности передвижных радиометрической и радиоэкологической лабораторий, которые позволяют проводить гамма-съёмку местности, выполнять отборы проб воздуха и воды, определять содержание радионуклидов в пробах и передавать полученную информацию в Информационно-аналитический центр АСКРО.

Представители финских компаний предоставили российским специалистам информацию об осуществлении радиационного контроля трития и углерода-14 в газоаэрозольных выбросах АЭС Финляндии, поделились опытом эксплуатации систем радиационного контроля на АЭС Олкилуото.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО) – осуществляет в реальном времени сбор, обработку, накопление и визуализацию информации о радиационной обстановке, с передачей ее в Кризисный центр АО «Концерн Росэнергоатом». На Кольской АЭС АСКРО состоит из 15 автоматизированных постов радиационного контроля мощности дозы гамма-излучения и 5 автоматических метеостанций.

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