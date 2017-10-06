На Кольском заливе проведено учение по ЛАРН при бункеровочных операциях

На акватории морского порта Мурманск 5 октября прошли учения по отработке плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов при выполнении бункеровочных операций судами ООО «Си Инженеринг» в акваториях морей северного бассейна РФ и плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов при выполнении бункеровочных операций судами ООО «Си Инженеринг» на акватории морских портов северного бассейна РФ.

Целью учений являлась отработка действий сил и технических средств аварийно-спасательного формирования (АСФ) Северного филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» и органов управления ООО «Си Инженеринг» по ликвидации чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом нефтепродуктов.

В учении от Северного филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» приняли участие скоростные катера-бонопостановщики «Виктор Петров» и «Маркаб», катера-бонопостановщики «Ламор 7500» и «МОБ-20», аварийно-спасательное подразделение с оборудованием для локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Во время учения проверена готовность АСФ Северного филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» к оперативному реагированию на ЧС и проведению работ по их ликвидации.

В ходе учения отработано оповещение и сбор персонала АСФ; постановка задач силам и средствам; организация разведки зоны ЧС; принятие решений по локализации и ликвидации ЧС имеющимися силами; действия персонала при проведении аварийно-спасательных работ.

Учение проведено успешно, учебные цели достигнуты, поставленные задачи выполнены, отмечается в сообщении пресс-службы ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота».