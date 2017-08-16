На Кольском заливе состоялось учение по оказанию помощи аварийному кораблю

На Северном флоте в губе Грязная Кольского залива состоялось учение по оказанию помощи аварийному кораблю. В нём были задействованы корабли Кольской флотилии разнородных сил и суда обеспечения вспомогательного флота и аварийно-спасательного отряда СФ, а также экипаж вертолёта Ка-27ПС авиабазы 45-й армии ВВС и ПВО.

По замыслу учения на малом ракетном корабле (МРК) «Рассвет» произошел пожар, с которым личному составу не удалось справиться. Был подан сигнал бедствия и в район аварии выдвинулись дежурные силы поисково-спасательного обеспечения.

Первым на место прибыл вертолёт, экипаж которого сообщил точные координаты аварийного корабля и поднял на борт из воды личный состав при помощи лебёдки.

Для тушения пожара, обследования корпуса аварийного корабля и его буксировки к МРК «Рассвет» подошли пожарный катер ПЖК-2055, многофункциональный спасательный катер «Спасатель Кононенко» и буксир «Виктор Тихонов».

Их экипажи помогли ликвидировать пожар, откачать воду из затопленных помещений, провести их разведку и осмотр повреждений, полученных при аварии, а также подготовить корабль к буксировке.

После доставки МРК «Рассвет» на буксире в пункт маневренного базирования к борту плавучей мастерской её специалисты сразу приступили к ремонту повреждённых пожаром внешних конструкций корабля.

Тем временем водолазы провели осмотр подводной части корпуса МРК и винторулевой группы. Для подводного мониторинга применялся необитаемый дистанционно управляемый аппарат «Марлин-350».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в общей сложности учение заняло около двух часов. Основное внимание в ходе его проведения уделялось слаженности совместных действий экипажей при оказании помощи условно аварийному кораблю.