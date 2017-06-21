На Кольской АЭС энергоблок № 2 выведен в «холодный» резерв

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, 20 июня в 22.56 энергоблок № 2 был отключён от сети и выведен в «холодный резерв». В настоящее время нагрузка Кольской АЭС составляет 800 МВт.

Энергоблоки №№ 3 и 4 АЭС работают в штатном режиме. Энергоблок № 1 находится в плановом ремонте.

Радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 15-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции находится в пределах 0,07 - 0,11 мкЗв/час (микроЗиверт в час).