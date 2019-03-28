На Кольской АЭС энергоблок № 3 выведен в плановый ремонт

27 марта в 17.55 энергоблок № 3 Кольской АЭС в соответствии с графиком выведен в планово-предупредительный ремонт для проведения технического обслуживания и ремонта оборудования. Ремонтная кампания на третьем блоке продлится 50 суток, за это время будет проведен капитальный ремонт оборудования и большой объем работ, направленных на повышение безопасности.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, в рамках предстоящих работ будет произведена полная выгрузка топлива из активной зоны реактора, осуществлен контроль корпуса реактора, произведен капитальный ремонт двенадцати главных запорных задвижек, компенсатора давления, парогенератора № 4 и одного из главных циркуляционных насосов, турбинного и электрооборудования.

Нагрузку 890 МВт в соответствии с диспетчерским графиком обеспечивают энергоблоки 1 и 4 Кольской АЭС. Энергоблоки № 2 и 3 находятся в ремонте. Радиационный фон соответствует естественному природному радиационному фону на территории Мурманской области.