На Кольской АЭС энергоблоки будут работать «вечно»

Кольская АЭС планирует получить лицензию на продление сроков эксплуатации энергоблока № 2 и запустить его после ремонта с модернизацией осенью текущего года, сообщает пресс-служба станции.

Получение лицензии на продление срока эксплуатации блока № 2 до 2034 года и пуск его запланированы на октябрь 2019 года.

В настоящее время на КАЭС продолжается планово-предупредительный ремонт энергоблока, начатый 21 января 2019 года.