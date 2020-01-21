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Мурманская область. Арктика21.01.20 14:58

На Кольской АЭС наградили лучших работников блочных щитов управления

На Кольской АЭС вручили награды победителям конкурса профессионального мастерства среди работников блочных щитов управления (БЩУ).

Конкурсная комиссия подвела итоги конкурса профессионального мастерства, проходившего в 2019 году, и определила команды лучших смен Кольской атомной станции. Ими стали: БЩУ-1: смена «Г», БЩУ-2: смена «В», БЩУ-3: смена «Г», БЩУ-4: смена «Г». (Электрическая энергия на Кольской АЭС вырабатывается четырьмя энергоблоками типа ВВЭР-440, и управлением каждого из них поочередно занимается одна из смен, имеющих кириллическое буквенное обозначение («А», «Б», «В», «Г» и «Д»)).

Конкурс «Лучшая смена БЩУ» на Кольской АЭС проходил уже в третий раз и в нем приняли участие более 100 работников дежурных смен.

«Специалисты блочных щитов управления – это настоящий «золотой фонд» атомных станций, работники, обладающие экспертным уровнем квалификации, который достигается, в том числе и в ходе участия в таких конкурсах профессионального мастерства», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Блочный щит управления или БЩУ – это своеобразный командный пост, где в круглосуточном режиме, посменно, работают команды профессионалов: начальники смены блока, ведущие инженеры по управлению реактором и турбиной. Именно эти опытные специалисты следят за установленной мощностью, управляют реакторными установками и турбинами, координируют работу дежурного персонала.

Для того чтобы стать работником БЩУ выпускники профильных вузов приобретают необходимый опыт и квалификацию в течение минимум 5 лет работы. При этом специалисту необходимо обладать и незаурядными личностными качествами, иметь высокий уровень стрессоустойчивости, а также сдать сложнейший квалификационный экзамен и получить лицензию в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному

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