На Кольской АЭС подвели итоги работы в феврале

В феврале текущего года Кольская АЭС выработала 924,8 млн кВтч электроэнергии. Суммарно с момента пуска АЭС выработано более 421,5 млрд кВтч электроэнергии.

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, в настоящее время в работе находятся три энергоблока атомной станции. Энергоблок № 2 Кольской АЭС находится в плановом ремонте с модернизацией. Нагрузка АЭС составляет 1320 МВт.