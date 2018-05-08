На Кольской АЭС презентовали систему «машинного зрения», направленную на улучшение контроля за соблюдением правил техники безопасности

Директор департамента управления ИТ-проектами и интеграцией концерна «Росэнергоатом» Олег Шальнов представил на Кольской АЭС презентацию новой системы, которая направлена на улучшение контроля за соблюдением правил техники безопасности на территории атомной станции.

Эффективное использование камер видеонаблюдения, объединённых в единую систему «машинного зрения», позволит фиксировать и мгновенно анализировать нарушения, информировать о них работника и тем самым предотвращать ситуации, которые могут повлечь несчастные случаи на производстве.

«Сейчас на Кольской атомной станции во многих производственных помещениях установлены видеокамеры, видеопоток «пишется» постоянно, - рассказывает Олег Шальнов. - Человек, который заходит в такое помещение, должен использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ). Но в силу человеческого фактора, задумался работник или отвлекся, он может забыть про СИЗ. И вот тут система напомнит человеку о необходимости использовать средства индивидуальной защиты звуковым или световым сигналом».

Система «машинного зрения» может не только контролировать наличие и комплектность СИЗ для определенного участка производства работ. Она способна мгновенно идентифицировать работника по фотографии в базе системы, произвести видеофиксацию нарушения правил техники безопасности и направить соответствующее уведомление диспетчеру. Нововведение ожидаемо (м.б. , как ожидается, ) приведет к снижению производственного травматизма и повышению и без того высокого уровня культуры безопасности на атомной станции.

«Это пилотный проект, - продолжает Олег Шальнов, - технологии абсолютно новые не только для России. Во всем мире их только начинают осваивать. С учетом тех возможностей, которыми мы располагаем на площадке Кольской АЭС, к середине следующего года можно будет уже говорить о промышленной эксплуатации системы».