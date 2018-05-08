Мурманская область. Арктика08.05.18 13:05
На Кольской АЭС презентовали систему «машинного зрения», направленную на улучшение контроля за соблюдением правил техники безопасности
Директор департамента управления ИТ-проектами и интеграцией концерна «Росэнергоатом» Олег Шальнов представил на Кольской АЭС презентацию новой системы, которая направлена на улучшение контроля за соблюдением правил техники безопасности на территории атомной станции.
Эффективное использование камер видеонаблюдения, объединённых в единую систему «машинного зрения», позволит фиксировать и мгновенно анализировать нарушения, информировать о них работника и тем самым предотвращать ситуации, которые могут повлечь несчастные случаи на производстве.
«Сейчас на Кольской атомной станции во многих производственных помещениях установлены видеокамеры, видеопоток «пишется» постоянно, - рассказывает Олег Шальнов. - Человек, который заходит в такое помещение, должен использовать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ). Но в силу человеческого фактора, задумался работник или отвлекся, он может забыть про СИЗ. И вот тут система напомнит человеку о необходимости использовать средства индивидуальной защиты звуковым или световым сигналом».
Система «машинного зрения» может не только контролировать наличие и комплектность СИЗ для определенного участка производства работ. Она способна мгновенно идентифицировать работника по фотографии в базе системы, произвести видеофиксацию нарушения правил техники безопасности и направить соответствующее уведомление диспетчеру. Нововведение ожидаемо (м.б. , как ожидается, ) приведет к снижению производственного травматизма и повышению и без того высокого уровня культуры безопасности на атомной станции.
«Это пилотный проект, - продолжает Олег Шальнов, - технологии абсолютно новые не только для России. Во всем мире их только начинают осваивать. С учетом тех возможностей, которыми мы располагаем на площадке Кольской АЭС, к середине следующего года можно будет уже говорить о промышленной эксплуатации системы».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 233 человека
-
Последние комментарии
Александр
07.05.18 21:26
Найти и уд***ь с**ат * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Неприятная история ко Дню Победы
Шиш на кокуй.
07.05.18 20:59
Ох, какие паразиты эти вандалы, изрезавшие баннер. У меня прям слов нет, а только одни междометия.
Комментарий к новости:Неприятная история ко Дню Победы
дмитрий
06.05.18 23:41
здравствуйте,как узнать захоронен ли мой дед в этом месте 14стрелк див убит 07.10.1944г. пантелеев николай алексеевич 1908г красноармеец? можно фотомогилы на тел или ватсап или вайьер выслать, спасибо
-Скоро в эфире15:30«Освободители: Берлин – флаг над Рейхстагом». Документальный цикл (12+)16:20«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:50«Врачи». Ток-шоу (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуПлавучий энергоблок «Академик Ломоносов» атаковали противники мирного атома-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 8 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной