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Мурманская область. Арктика28.01.20 10:15

На Кольской АЭС продолжается международное сотрудничество в области разработки и использования интеллектуальных систем анализа данных

На Кольской атомной станции состоялось проектное совещание с участием представителей Шведского органа по надзору за радиационной безопасностью (SSM), Центра радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) и Норвежского института энерготехники, Халден (IFE).

Подобные встречи проходят регулярно в рамках соглашений о сотрудничестве Концерна «Росэнергоатом» с профильными организациями государств северной Европы для обсуждения и согласования совместных проектов.

«Атомная энергетика хотя и имеет национальные особенности, но при этом является общечеловеческим достижением, открывающим доступ к благам цивилизации во многих странах мира. Международное сотрудничество позволяет не только обмениваться технологическими инновациями и передовыми достижениями, но и способствует созданию атмосферы доверия и открытости», – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Одним из примеров такого сотрудничества является семинар по использованию опыта эксплуатации, который в эти же дни также проходил на Кольской АЭС. Его участниками стали представители «STUK», АЭС Ловииса и Олкилуото (Финляндия), а также Ленинградской АЭС. В течение двух дней российские и финские атомщики выступали с докладами и презентациями, обменивались мнениями, знакомились с работой цехов и подразделений Кольской атомной станции.

В программе сотрудничества на 2020 год есть ещё несколько обучающих семинаров, которые пройдут на международных площадках и будут посвящены различным аспектам безопасной эксплуатации объектов атомной энергетики.

Международное сотрудничество также продолжится в области разработки и использования интеллектуальных систем анализа данных эксплуатации, модернизации оборудования, применяемого для контроля параметров водно-химического режима и состояния конструкционных материалов, а также по проектам в сфере радиационной безопасности.

Взаимодействие специалистов Кольской АЭС с коллегами из соседних приграничных государств осуществляется с 1993 года и насчитывает более 30 успешно реализованных проектов.

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