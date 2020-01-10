На Кольской АЭС произведён монтаж двух современных установок ультрафиолетового обеззараживания сточных вод

На Кольской атомной станции - одном из крупнейших водопользователей Мурманской области - началась опытная эксплуатация новой системы ультрафиолетового обеззараживания сточных вод без использования химических реагентов.

В рамках экологической программы предприятия на очистных сооружениях Кольской АЭС произведён монтаж двух современных установок ультрафиолетового обеззараживания (УФО), обеспечивающих в круглосуточном режиме очистку до 400 кубометров воды в час.

Каждый УФО-модуль оборудован 18 лампами, под действием ультрафиолетового излучения которых происходит очистка сточных вод от микроорганизмов, вирусов и бактерий. При этом в воду не требуется вносить дополнительные химические реагенты, содержащие активный хлор.

«Внедрение современных бактерицидных установок – очередной значимый шаг в реализации нашей экологической программы, формирующий новую культуру водопользования на территории Кольского Заполярья», - отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Кольская АЭС является одним из крупнейших водопользователей Мурманской области - объём забора воды на технологические нужды атомной станции ежегодно составляет более 1 млрд кубометров. Большая часть водных ресурсов после использования не нуждается в очистке и поступает обратно в акваторию озера Имандра. На станционных очистных сооружениях очищается около 700 тысяч кубометров воды в год.

О качестве воды в месте расположения Кольской АЭС свидетельствует тот факт, что по соседству с технологическим сбросным каналом атомной станции с 1998 года успешно функционирует форелевое хозяйство. С 2002 года здесь же приступили к выращиванию Ленского осетра.

Озеро Имандра является единственным местом на европейском севере, где благодаря соседству с Кольской атомной станцией удалось акклиматизировать осетровых и эффективно заниматься их товарным разведением, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.