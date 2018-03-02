На Кольской АЭС стартовала уникальная по продолжительности и объёмам модернизации ремонтная кампания

На станции началась плановая ремонтная кампания. 2 марта В 4.23 отключён от сети и выведен в средний ремонт с модернизацией энергоблок № 3. Масштабная модернизация, направленная на повышение безопасности, будет проведена на всех четырех энергоблоках станции.

Главный инженер Кольской АЭС Владимир Александрович Матвеев отметил: «Эта ремонтная кампания будет по-своему уникальной. Она продлится почти год. Предстоит смонтировать 1,5 тысячи погонных метров трубопроводов, обеспечить 1,5 тысячи сварных соединений. У нас есть все необходимые ресурсы для выполнения задачи, поставленной нашему большому коллективу атомщиков и подрядчиков. Итогом нашей работы должно стать включение энергоблока №1 в сеть 26 октября».

При длительности ППР 238 суток суммарная продолжительность ремонтов энергоблоков на Кольской АЭС составит 354 дня, т.к. в определенное время в ремонте одновременно будут находиться сразу несколько блоков. Предстоит масштабная работа по продлению срока эксплуатации энергоблока № 1. На это отводится 195 суток. Таким образом, Кольскую АЭС ожидает самая продолжительная ремонтная кампания во всём концерне «Росэнергоатом». Коллектив к этому готов. Более того, атомщики уже наметили ряд направлений, которые позволят сократить сроки ремонта без потери качества выполняемых работ, в частности – широкое использование принципов Производственной системы «Росатом» в рамках ППР. Кроме того, чтобы успешно провести предстоящий планово-предупредительный ремонт, потребуются хорошая командная работа, принятие всей полноты ответственности и эффективное взаимодействие между всеми участниками. Непосредственное и активное участие в работах по модернизации блока №1 ведут основные подрядчики: АО «Атомэнергоремонт», АО ПО «Уралэнергомонтаж», ООО «КЭМК «Гидроэлектромонтаж», ООО «ТехАтомСтрой».

В настоящее время в работе находятся 1, 2 и 4 энергоблоки атомной станции. Нагрузка АЭС составляет 1320 МВт. Энергоблок 3 – в плановом ремонте.

В феврале 2018 года Кольская АЭС выработала 993,5 млн кВтч электроэнергии. Всего с начала года произведено 2108 млрд кВтч электроэнергии, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.