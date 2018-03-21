На Кольской АЭС успешно прошла плановая противоаварийная тренировка

20 марта на Кольской АЭС состоялась плановая противоаварийная тренировка с участием группы оказания экстренной помощи атомным станциям (ОПАС). В ходе учения под руководством главного инженера КАЭС Владимира Матвеева персонал атомной станции отработал совместные действия по ликвидации условной нештатной ситуации.

Сценарий тренировки потребовал масштабного развёртывания противоаварийной мобильной спецтехники, в том числе передвижных насосных установок и мобильных дизель-генераторов, поставленных на Кольскую АЭС в рамках модернизации по «постфукусимской программе». Моделирование аварийных условий и отработка действий оперативного персонала проводились на полномасштабном тренажере.

Начальник Мурманского отделения Филиала ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома России» (г. Санкт-Петербург) Евгений Гончаров, комментируя итоги прошедших учений, отметил: «Я здесь присутствовал в качестве наблюдателя, и со стороны могу отметить высокий уровень профессионализма комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Кольской атомной станции».

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, противоаварийная тренировка показала готовность Кольской АЭС и отраслевых кризисных центров к слаженным и эффективным действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.