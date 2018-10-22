На Кольской АЭС успешно протестирована новая маслоулавливающая система для технологического отводящего водоема

На Кольской АЭС прошла противоаварийная тренировка по локализации разливов нефтепродуктов на отводящем канале предприятия. Меньше часа работникам атомной станции потребовалось, чтобы предотвратить условный «разлив», используя новую маслоулавливающую систему – боновую ловушку для нефтепродуктов.

Система локализации представляет собой надувные поплавки (боны) общей длиной 80 метров, которые растянуты от одного берега канала к другому под определённым углом.

«Такая тренировка проводилась на Кольской АЭС впервые, и её цель – отработка навыков и определение направлений по совершенствованию систем безопасности. От скорости постановки в рабочее положение «бонового заграждения» зависит экологическая обстановка вокруг атомной станции. Кольская АЭС – экологически чистое предприятие, мы готовы к любым возможным нештатным ситуациям и всегда на шаг впереди», – пояснил главный инженер Владимир Матвеев.

В ходе учений после сигнала об условном поступлении нефтепродуктов в отводящий канал, персонал станции нашёл и устранил источник загрязнения, а аварийная бригада локализовала «разлив», не допуская распространения масляной плёнки за пределы отводящего канала, впадающего в озеро Имандра.

В 2017 году создание бонового заграждения было отмечено благодарностью губернатора Мурманской области М.В. Ковтун как одно из достижений, способствующих развитию экологии региона. Кольская АЭС ежегодно входит в число лучших предприятий по направлению природоохранной деятельности. Так по итогам конкурса «100 лучших организаций России: экология и экологический менеджмент», директор станции Василий Омельчук награжден почётным знаком «Эколог года - 2018» за достижения в области рационального природопользования.