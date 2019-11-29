На Кольской АЭС в 2020 году предстоит провести плановый капитальный ремонт энергоблока № 1 и ежегодный средний ремонт энергоблоков № 2, 3 и 4

На Кольской АЭС подвели итоги уникальной ремонтной кампании 2019 года. Она стала самой масштабной за последние десятилетия по объёмам выполненных работ, включая глобальную модернизацию энергоблока № 2 для повторного продления срока его эксплуатации до 2034 года. Суммарная продолжительность ремонтов на всех четырех энергоблоках атомной станции составила 405,5 суток.

Такая информация была озвучена в ходе общего совещания на Кольской АЭС, посвященного подведению итогов ремонтной кампании 2019 года.

В период ремонтной кампании специалисты Кольской атомной станции провели полную выгрузку ядерного топлива на трех реакторных установках. Обычно такая сложная технологическая операция в течение года проводилась лишь на одном энергоблоке в ходе его капитального ремонта.

Беспрецедентно большой объем работ был выполнен и на трансформаторном оборудовании. В заводских условиях был капитально отремонтирован один из основных трансформаторов, проведены сложнейшие транспортные и монтажные операции при его перегрузке и установке в ячейку. После испытаний трансформатор был введен в строй в запланированные сроки.

По словам главного инженера Кольской АЭС Владимира Матвеева, в ходе ремонтной кампании удалось максимально использовать прошлогодний опыт, полученный при повторной модернизации энергоблока № 1. Специалистами атомной станции и АО «Колатомэнергоремонт» достигнут экспертный уровень знаний, позволивший оптимально организовать монтаж обновляемых трубопроводов и оперативно провести работы по сейсмораскреплению оборудования главного циркуляционного контура. В результате, модернизация энергоблока № 2 была проведена всего за одну ремонтную кампанию.

Такие масштабы потребовали максимальной концентрации всех ресурсов, безупречного планирования и взаимодействия с партнерами из подрядных организаций. Помимо работников ремонтных подразделений, привлекаемого эксплуатационного персонала и специалистов инженерно-технической поддержки в ремонтных работах принимали участие еще около 900 квалифицированных сотрудников подрядных организаций.

«Эта кампания была уникальной во всех смыслах. У нас есть успехи, и по некоторым параметрам мы продвинулись вперёд. Огромное спасибо всем за достойный результат. Но самоуспокоения быть не должно. Необходимо и дальше осваивать лучшие мировые практики, искать резервы и новые подходы для роста производительности труда и повышения качества работ", – отметил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

Сегодня специалисты Кольской АЭС уже обсуждают готовность к ремонтной кампании 2020 года. По предварительному прогнозу она продлится 211 суток, но будет не менее интенсивной. Предстоит плановый капитальный ремонт энергоблока № 1 и ежегодный средний ремонт энергоблоков № 2, 3 и 4.

Напомним, что Кольская АЭС обеспечивает сегодня электричеством более половины всех потребителей в Мурманской области. А успешное завершение ремонтов позволяет станции безопасно и надежно осуществлять генерацию всеми четырьмя энергоблоками, поставляя вырабатываемую электроэнергию в единую энергосистему согласно плановому заданию Федеральной антимонопольной службы.