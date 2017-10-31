На Кольской АЭС в работе находятся все четыре энергоблока

29 октября в 22.41 энергоблок № 2 Кольской АЭС был включён в сеть после планово-предупредительного ремонта. По состоянию на 31 октября нагрузка АЭС в соответствии с диспетчерским графиком составляет 1200 МВт.

В работе находятся все четыре энергоблока станции, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.