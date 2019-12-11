На Кольской АЭС введена в эксплуатацию система «машинного зрения»

В рамках программы цифровизации Концерна «Росэнергоатом» на Кольской атомной станции успешно реализован пилотный проект внедрения автоматизированного контроля обязательного использования и правильного применения персоналом средств индивидуальной защиты.

Первая очередь инновационной системы начала работать в помещениях комплектных распределительных устройств (КРУ), где сотрудники станции обслуживают высоковольтное оборудование.

Система машинного зрения включает 40 промышленных телевизионных камер высокого разрешения, изображение с которых анализируется системой искусственного интеллекта для определения наличия и правильного применения сотрудниками касок с опущенным защитным щитком и застегнутым подбородным ремнем, защитных перчаток, а также спецодежды и спецобуви.

При помощи самообучаемой искусственной нейронной сети видеопоток анализируется, а специальное программное обеспечение в режиме реального времени передает на экраны мониторов начальников смен и административно-технического персонала визуальную и звуковую информацию, сигнализирующую о нарушении правил применения спецодежды и средств защиты. Сеть командно-поисковой связи КРУ и цифровая радиосвязь «Тетра» позволяют организовать обратную связь с работниками, нарушившими правила, и в случае необходимости приостановить работы.

«Для Кольской атомной станции большая честь быть в авангарде внедрения передовых цифровых технологий. Мы рассматриваем этот проект как государственное задание, успешное выполнение которого, в перспективе, позволит тиражировать полученный опыт в масштабах всей атомной отрасли. Особенно важно, что в первую очередь искусственный интеллект приходит в сферу обеспечения безопасности персонала и помогает оберегать жизнь и здоровье наших сотрудников», - подчеркнул директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

На следующем этапе планируется не только подключить к системе машинного зрения дополнительные ТВ-камеры, установленные в других электротехнических помещениях Кольской атомной станции, но и расширить ее функционал – например, обучить распознавать начальные признаки возгорания и задымления.

Система машинного зрения – не единственный проект, над которым работают кольские атомщики в рамках программы цифровизации. Недавно оперативный персонал атомной станции приступил к опытной эксплуатации электронных планшетов. Специальный защищенный гаджет умеет считывать NFC-метки в помещениях и на оборудовании, давать подсказки при его осмотре и обслуживании, фиксировать технические параметры, вести распознавание наговариваемого текста, а затем в автоматическом режиме переносить данные в общестанционные программные продукты по поддержке эксплуатации.

«На нашем предприятии рождается новая культура взаимодействия человека и машины, позволяющая поднять на новый уровень рабочие и технологические процессы, что в конечном итоге повышает надежность и безопасность эксплуатации атомной станции», - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.