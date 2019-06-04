На Кольской АЭС выработка электроэнергии в мае выросла на 42 млн кВтч

В мае 2019 года Кольская АЭС выработала 671,4 млн кВтч электроэнергии, что на 42,1 млн кВтч больше, чем в апреле 2019 года. С начала 2019 года выработка составила 4178,6 млн кВтч.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 1 и 3 атомной станции. На энергоблоках №№ 2 и 4 ведётся планово-предупредительный ремонт. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка составляет 840 МВт, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.