Мурманская область. Арктика04.06.19 11:03
На Кольской АЭС выработка электроэнергии в мае выросла на 42 млн кВтч
В мае 2019 года Кольская АЭС выработала 671,4 млн кВтч электроэнергии, что на 42,1 млн кВтч больше, чем в апреле 2019 года. С начала 2019 года выработка составила 4178,6 млн кВтч.
В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 1 и 3 атомной станции. На энергоблоках №№ 2 и 4 ведётся планово-предупредительный ремонт. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка составляет 840 МВт, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.
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