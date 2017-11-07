На Кольской АЭС завершена ремонтная кампания

29 октября на всех четырех энергоблоках Кольской АЭС успешно завершилась ежегодная ремонтная кампания, которая стартовала 1 марта. За этот период специалисты выполнили с надлежащим качеством ряд важных и уникальных работ, направленных на повышение надёжности и безопасности, в том числе: капитальный ремонт блока № 2, восстановительный отжиг корпуса реактора блока № 1, модернизация оборудования и систем.

Процедура отжига была проведена в мае, и продолжалась 15 дней. Металл корпуса реактора был медленно нагрет до 475 градусов по Цельсию. Затем в течение 150 часов выдержан при этой температуре и постепенно охлажден. Метод восстановительного отжига был разработан российскими учеными из НИЦ «Курчатовский институт» и признан во всем мире как эффективный способ восстановления механических свойств металла. Ранее подобная процедура отжига уже проводилась на энергоблоках Кольской АЭС. Также восстановительные работы успешно выполнялись на реакторах ВВЭР-440 Ровенской, Нововоронежской, Армянской АЭС, АЭС «Грайфсвальд» (Германия) и АЭС «Козлодуй» (Болгария).

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, в октябре 2017 года Кольская АЭС выработала 850,3 млн кВтч электроэнергии, увеличив выработку по сравнению с сентябрем т.г. на 107 млн кВтч. Перевыполнение плана за 10 месяцев составило 54,6 млн кВтч. С начала текущего года выработка станции составила 8137,6 млн кВтч. Суммарно с момента пуска АЭС выработано более 407 млрд кВтч электроэнергии.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока атомной станции. Нагрузка в соответствии с диспетчерским графиком составляет 1260 МВт.