Новогодний троллейбус выходит в рейсУстановлен максимальный размер родительской платы в муниципальных образованиях на 2018 год
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.12.17 12:45

На Кольской ГМК начали эксплуатировать электролизные ванны по новой технологии рафинирования никеля

В цехе электролиза никеля Кольской ГМК (дочернее предприятие «Норникеля») начал работу первый пусковой комплекс новых электролизных ванн в рамках инвестиционного проекта по внедрению высокоэффективной технологии электроэкстракции. Она предусматривает отказ от плавки никелевых анодов. Вместо них сырьём для выпуска товарного металла станет никелевый порошок, получаемый в трубчатых печах (НПТП).

- Запуск в эксплуатацию первой серии новых электролизных ванн является важнейшим этапом внедрения инновационного метода производства никеля, - отметил генеральный директор Кольской ГМК Игорь Рышкель. – Мы получили неоценимый опыт в использовании технологии электроэкстракции и теперь готовы к его применению в масштабах всей компании.  

В первом пусковом комплексе 42 современных резервуара. Они пришли на смену старым ваннам, в которых используются растворимые аноды. По нынешним меркам эта технология считается устаревшей и трудоемкой, поскольку после каждой загрузки ванны приходится разбирать и чистить. Кроме того, процесс электролиза сопровождается потерями металлов.

В новых резервуарах при получении электролитного никеля используют нерастворимые аноды, срок эксплуатации которых составляет около пяти лет. При этом сами ванны имеют большую вместимость по количеству размещаемых анодов. Кроме того, их не надо чистить, а потери драгоценных и цветных металлов сведены к нулю.

В целом применение новейших технологий позволит компании сократить операционные затраты и потери металла в процессе производства, повысить качество продукции. Особое место в проекте отводится снижению воздействия на окружающую среду. Из технологической цепочки производства никеля методом элетроэкстракции исключается дуговая анодная электропечь, что приведет к снижению выбросов диоксида серы и никельсодержащей пыли в атмосферу. По новой технологии уже получена часть готовой продукции производственного плана 2017 года.

Всего на технологию электроэкстракции поэтапно переведут 476 электролизных ванн цеха электролиза никеля. Инвестиции «Норникеля» в модернизацию никелевого производства Кольской ГМК составляют более 20 млрд рублей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаУчится у соседа работать на шельфе
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЦИК РФ проверит журналистов «на вшивость»?
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
15.12.17: Кремль поставил перед регионами задачу превратить 18 марта в настоящий праздник, чтобы повысить явку на выборы. Что, на ваш взгляд, должны сделать власти для этого?Проголосовало: 574 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Юрий Банько
28.12.17 20:18
Уважаемый оппонент! Мною было написано, что в 1978 г. все полномочия по работам на шельфе были переданы в Мингазпром, в структуре которого создали крупный главк «Главморнефтегаз». Что касается мурманс
Комментарий к новости:Учится у соседа работать на шельфе
Алексей
28.12.17 14:53
Очень грустно, что журналисты, пишущие такие вот статьи (в данном случае Юрий Банько), не совсем владеют темой. Думаю, что люди, связанные с нефтегазразведкой в Мурманске, знают, что первой образовала
Комментарий к новости:Учится у соседа работать на шельфе
Единый Электронный Справочник "Регистр БАД"
27.12.17 11:59
Ответственность и профессионализм руководства организации - это львиная доля успехов коллектива в будущем. Взвешенный и продуманный подход О. Ноздрачева как руководителя аптек к такому сегменту рынка
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире04:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)04:25«Международные новости». Информационная программа04:40«Среда обитания». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиПеред Новым годом ростом цен северян «порадовали» репчатый лук, куриные яйца и картофель-PRO ВалютуКурс евро вырос на 55 копеек, доллара – на 17 копеек-PRO ЭнергетикуФедеральный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения объявил режим повышенной готовности на период выходных и праздничных дней-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 декабря-PRO Нефть и газУчится у соседа работать на шельфе-PRO ЗаконыУловы прибрежного рыболовства «в замороженном виде» - Советом Федерации одобрены поправки в закон о рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика