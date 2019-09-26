На Кольской ГМК научились утилизировать промышленное тепло

На промышленной площадке Кольской ГМК в Мончегорске введена в эксплуатацию новая насосная станция утилизации тепла (НСУТ). Стоимость проекта составила около 200 млн рублей. Главное предназначение НСУТ – подогрев воды для котельной ТЭЦ КГМК за счёт тепла, выделяемого технологическим оборудованием Цеха электролиза никеля (ЦЭН).

Основным источником энергии для новой насосной станции служит вода, используемая в технологической цепочке ЦЭН. Во время производственного процесса она нагревается до 65-85 градусов Цельсия. Передача этой теплоты для подогрева воды котельной ТЭЦ осуществляется при помощи теплообменников. Они оснащены трубным и межтрубным пространствами, по которым и циркулирует вода различных температур. В результате горячая вода остужается и идёт обратно в ЦЭН, а холодная – нагревается, что даёт возможность использовать меньше мазута для её дальнейшего подогрева на ТЭЦ, которая осуществляет выработку тепла для производственных объектов КГМК и жилфонда Мончегорска.

При этом сам процесс передачи тепла – автоматизирован. Вся необходимая информация о работе оборудования выведена на центральный пульт теплоэлектроцентрали.

Первые результаты работы новой насосной станции говорят о значительном экономическом эффекте. По словам специалистов центра энергообеспечения Кольской ГМК, только за сутки экономия мазута составляет около 23 тонн. По итогам 2019 года ожидаемая экономия мазута должна составить 2940 тонн на сумму более 58 млн рублей. В 2020 году потребление топлива планируется снизить на 10 тысяч тонн, или в денежном эквиваленте на 205 млн рублей.