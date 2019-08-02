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Мурманская область. Арктика02.08.19 10:00

На Кольской ГМК новое оборудование повысит экономическую и экологическую эффективность сернокислотного производства

В плавильном цехе Кольской ГМК (входит в группу компаний «Норникель») начался остановочный ремонт участка производства серной кислоты (УПСК). Он проводится ежегодно, с целью обеспечения максимальной производительности оборудования для утилизации отходящих газов конвертерного отделения плавцеха.

Ремонт продлится месяц. За это время будет выполнен необходимый объём работ по очистке газоходов от пыли, восстановлению химической защиты футеровки, ремонту основного и вспомогательного оборудования.

Одно из основных мероприятий ремонта нынешнего года – замена восьми теплообменников старой модификации, которые используются для охлаждения серной кислоты в технологическом процессе. Им на смену придут два новых теплообменника шведской фирмы. Они значительно компактнее по размерам и при этом намного производительней. По мнению специалистов плавцеха, новые агрегаты смогут повысить экономическую и экологическую эффективность сернокислотного производства. В частности, благодаря такому оборудованию плавцех особенно в летний период способен нарастить утилизацию сернистых газов.

Стоит отметить, что производство серной кислоты для Кольской ГМК - процесс побочный и к тому же убыточный. Однако для компании это имеет важнейшее экологическое значение – утилизируя сернистые газы, КГМК сокращает воздействие на окружающую среду.

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