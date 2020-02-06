На Кольской ГМК оперативно-диспетчерское управление электроснабжением «Астер-2016» завершится до конца 2020 года

Восемнадцать электроподстанций Кольской ГМК переведены на обслуживание новой автоматизированной системой оперативно-диспетчерского управления электроснабжением (АСОДУЭ) «Астер-2016». Она обеспечивает контроль потребления электроэнергии и работу технологического оборудования, а также обеспечивает бесперебойную работу подстанций.

В Кольской ГМК АСОДУЭ «Астер» работает с 2002 года. За это время аппаратное обеспечение выработало свой ресурс, а сама система морально и физически устарела.

Новая система «Астер-2016» соответствует всем современным требованиям по управлению процессом электроснабжения промышленных предприятий и к тому же удобна в работе и обслуживании. Оперативно-диспетчерскому персоналу Кольской ГМК она даёт возможность видеть полную схему электроснабжения компании, вести контроль за работой технологического оборудования, измерять и контролировать параметры энергообъектов, снижать вероятность возникновения аварийных ситуаций в электрохозяйстве предприятия.

Все работы по установке, коммутации и настройке оборудования автоматизации, разработке программного обеспечения системы выполнены специалистами Центра автоматизации производства Кольской ГМК. Это позволило существенно снизить затраты компании на реализацию проекта.

Важно отметить, что переход на новую систему производится поэтапно – по мере готовности подстанций. При этом остальные подстанции продолжают работать в старой системе «Астер», сохраняя контроль над оставшейся частью электрохозяйства. Предполагается, что полный перевод всего энергохозяйства КГМК, а это ещё 7 подстанций, на новую автоматизированную систему оперативно-диспетчерского управления электроснабжением «Астер-2016» завершится до конца 2020 года.