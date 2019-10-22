На Кольской ГМК отремонтировали печь раньше запланированного срока

В металлургическом цехе Кольской ГМК (дочернее предприятие ГМК «Норильский никель») завершился капитальный ремонт отражательной печи № 1. Он продолжался 10 месяцев и стал самым масштабным за всю 40-летнюю историю цеха по объёму и стоимости проведённых работ.

Отражательная печь № 1 - основной производственный агрегат металлургического цеха, именно с неё начинается процесс пирометаллургии - очищение металлов от посторонних примесей при высоких температурах. Производительность печи составляет 350-400 тонн медного штейна в стуки.

Во время капитального ремонта, который вёлся круглосуточно, была проведена зачистка оборудования от технологических остатков, при этом саму печь сначала разобрали практически полностью, а потом собрали заново, выкладывая стены, арочный свод, штейновые и форсуночные торцы хромомагнезитовым кирпичом.

Важнейшим этапом ремонтных работ стала замена двух катушек охладителя газов – одного из основных элементов отражательной печи. Он предназначен для понижения температуры газов, отходящих от металлургического агрегата, до необходимых значений и выработки пара, который затем используется для обеспечения технологического процесса в металлургическом цехе.

Благодаря слаженной работе подрядчиков и различных подразделений компании, завершить капремонт стоимостью 130 млн рубля удалось раньше запланированного срока. Это позволит металлургическому цеху нарастить выпуск готовой продукции и завершить 2019 год с превышением плановых показателей.