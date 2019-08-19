24 августа Мурманская область в четвертый раз присоединится к Всероссийской акции «Ночь кино»3,5 тысячи сеянцев сосны будут высажены на территории Мончегорского лесничества
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика19.08.19 14:13

На Кольской ГМК отремонтируют газоход, что будет способствовать улучшению состояния воздуха на промплощадке в Мочегорске

В Кольской ГМК (дочернее предприятие ГМК «Норильский никель») приступили к ремонту части газохода, по которому осуществляется транспортировка газов от плавильных агрегатов металлургического цеха (МЦ) до сернокислотного отделения (СКО) рафинировочного цеха. Планируется заменить 15 секций общей длиной 268 метров.

Новые секции диаметром 2,9 метра и весом более 14 тонн изготовлены из углеродистой стали. Внутри они оклеены полиизобутиленом - специальным материалом, защищающим металл от воздействия кислоты. Работы по демонтажу и замене участков газохода при помощи специализированных кранов осуществляет компания «Печенгастрой».

Как пишет пресс-служба КГМК, установка новых секций позволит нарастить утилизацию отходящих газов металлургического цеха за счёт увеличения тяги через газоход. В конечном итоге это будет способствовать улучшению состояния воздуха на промплощадке Кольской ГМК в Мончегорске.

Работы по замене секций газохода проводятся начиная с 2013 года. За это время заменено уже более 50 секций газоходного тракта, общая протяженность которого составляет около 1,25 км.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПятая часть российских домохозяйств изолирована от «большого» общества, формируя замкнутую маргинальную субкультуру страны
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: «Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня», или Кандидатов много, а лидер один!
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
18.08.19 23:17
И теперь им всем спасибо за пособничество врагу?
Комментарий к новости:Российский флаг в Мурманске подняли раньше, чем в Москве
Александр
13.08.19 14:01
Здравствуйте, подскажите пожалуйста кто должен отвечать за уличное освещение подъезда мкд и кто должен устанавливать уличное освещение подъезда если такого не имеется? Спасибо. *** Александр, если м
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Валерий Павлович
10.08.19 18:45
Ужасающая ошибка произошла с девушками. Не знаю кто первой прыгнул в бушующее море, но та кто прыгнула второй на помощь - это героизм. Потеря не сравнимая ни с чем. Вам родителям соболезнования . Подд
Комментарий к новости:Мурманчанка Элина Гисмеева стала вице-чемпионом мира по кикбоксингу
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)17:55Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области цены на свежую белокочанную капусту растут даже в августе-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 61 копейку, евро подскочил почти на 73 копейки-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области в первом полугодии выработка электроэнергии снизилась на 8,7%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17-19 августа-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыКоммунальные страдания: тарифы на воду и тепло собираются рассчитывать по эталону
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 302 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика