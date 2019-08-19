На Кольской ГМК отремонтируют газоход, что будет способствовать улучшению состояния воздуха на промплощадке в Мочегорске

В Кольской ГМК (дочернее предприятие ГМК «Норильский никель») приступили к ремонту части газохода, по которому осуществляется транспортировка газов от плавильных агрегатов металлургического цеха (МЦ) до сернокислотного отделения (СКО) рафинировочного цеха. Планируется заменить 15 секций общей длиной 268 метров.

Новые секции диаметром 2,9 метра и весом более 14 тонн изготовлены из углеродистой стали. Внутри они оклеены полиизобутиленом - специальным материалом, защищающим металл от воздействия кислоты. Работы по демонтажу и замене участков газохода при помощи специализированных кранов осуществляет компания «Печенгастрой».

Как пишет пресс-служба КГМК, установка новых секций позволит нарастить утилизацию отходящих газов металлургического цеха за счёт увеличения тяги через газоход. В конечном итоге это будет способствовать улучшению состояния воздуха на промплощадке Кольской ГМК в Мончегорске.

Работы по замене секций газохода проводятся начиная с 2013 года. За это время заменено уже более 50 секций газоходного тракта, общая протяженность которого составляет около 1,25 км.