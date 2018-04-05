На Кольской ГМК при модернизации большеобъёмной мельницы применяют уникальные технологии

На обогатительной фабрике Кольской ГМК (входит в группу компаний «Норникель») завершается ремонт электродвигателя большеобъёмной шаровой мельницы МШ–300. Специалисты производят замену полюсных сегментов с частичной разборкой и демонтажем элементов двигателя.

Большеобъёмная шаровая мельница находится в работе более 25 лет. Она по-своему уникальна. Подобных действующих агрегатов в мире осталось всего 5, из них два используются на Кольской ГМК.

Электродвигатель мельницы состоит из 14 полюсных сегментов, на каждом из которых расположено по 4 катушки. За время длительной эксплуатации электрические катушки подверглись износу в части старения изоляции.

В 2016 -2017 гг. в электродвигателе уже поменяли 4 полюсных сегмента, сейчас меняют два. Главная сложность ремонта заключается в том, что каждый полюсной сегмент массой 8 тонн сначала демонтируют, а потом устанавливают на место при помощи подъёмных механизмов, при этом зазоры между сегментами составляют всего лишь 12 мм с каждой стороны. Такие работы с большими грузами требует от подрядчиков и работников Кольской ГМК по-настоящему ювелирной точности.

Произведенный ремонт позволит повысить надёжность оборудования и сократить аварийные простои. Полная замена всех полюсных сегментов электродвигателя большеобъёмной мельницы обогатительной фабрики Кольской ГМК должна завершиться в 2022 году.