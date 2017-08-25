На Кольской ГМК состоялась комплексная тренировка на потенциально-опасном объекте

В Мурманской области прошла комплексная тренировка по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной аварией на потенциально-опасном объекте. В ней приняли участие силы и средства Мурманской территориальной подсистемы РСЧС, в том числе Главного управления МЧС России по Мурманской области и подчиненных подразделений.

По сценарию тренировки, экстренная ситуация возникла на промплощадке АО «Кольская ГМК». В связи с этим проводились практические мероприятия по ликвидации последствий условной аварии, в том числе оказанию помощи пострадавшим, роль которых сыграли работники предприятия, эвакуации рабочей смены из условно угрожаемой зоны и другие меры, включая постановку водяной завесы на границе жилой зоны Мончегорска силами личного состава ПСЧ-10 ФГКУ «2 отряд ФПС по Мурманской области» и аварийно-спасательной службы Кольской ГМК.

Также работал Межведомственный оперативный штаб ликвидации ЧС Мурманской области и оперативная группа ГУ МЧС России по Мурманской области.