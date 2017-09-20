На Кольской ГМК улучшают бытовые условия работников

На Кольской ГМК завершился капитальный ремонт административно-бытового комплекса (АБК) обогатительной фабрики. Реконструкция помещений проводилась в рамках корпоративной программы «Быт на производстве».

Четырехэтажный комплекс АБК имеет площадь 3651 квадратных метров. На первых трех этажах расположены административные помещения, в которых разместятся сотрудники структурных подразделений компании. Верхний этаж здания отведен под мужские душевые на 158 человек. Здесь созданы максимально комфортные условия для подготовки к работе и отдыха после смены.

Кроме привычных душевых есть сауна, и даже фотарий - помещение для принятия ультрафиолетовых ванн в лечебных и профилактических целях. Для переодевания предусмотрены персональные шкафчики, оснащенные системами вентиляции и подачи горячего воздуха для сушки рабочей одежды.

Подрядная организация, выполнявшая работы, произвела перепланировку помещений и заменила инженерные коммуникации, используя при ремонте самые современные влагостойкие материалы.

Инвестиции компании в реализацию проекта составили более 60 миллионов рублей.