На комфортную городскую среду требуется в два раза больше средств

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по бюджету, финансам и налогам. Парламентарии рассмотрели в первом чтении проект главного финансового документа Мурманской области на очередной год.

Акценты заметно сместились. Если раньше пристальное внимание уделялось бюджетной сфере: социальной поддержке, здравоохранению и образованию, то сегодня на первый план выходит качество жизни каждого северянина. На реализацию государственной программы «Формирование современной городской среды Мурманской области» запланировано значительное увеличение бюджетных ассигнований.

«Практически в два раза больше финансирование на эти цели пойдёт на обустройство населенных пунктов, чем в текущем году, - сообщил Борис Пищулин, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам. - Это 1,2 млрд рублей, если сравнивать текущий год, то это около 500 миллионов рублей».