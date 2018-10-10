На комфортную и безопасную среду планируют потратить 31 млрд рублей

Заместитель губернатора Евгений Никора провел заседание рабочей группы Программно-целевого совета Мурманской области по направлению «Комфортная и безопасная среда».

На заседании рассмотрены проекты государственных программ Мурманской области на 2021-2025 годы «Комфортное жилье и городская среда», «Общественная безопасность», «Природные ресурсы и экология».

Рабочей группой представленные проекты государственных программ одобрены, ответственным исполнителям рекомендовано направить проекты паспортов государственных программ в региональное министерство финансов для формирования проекта бюджета Мурманской области.

Запланированное финансовое обеспечение государственных программ на пять лет составит более 31 млрд рублей, в том числе из средств областного бюджета – около 24 млрд рублей.

При разработке государственных программ исполнительные органы власти основывались на наиболее острых проблемах, национальных целях, стратегических задачах, определенных в Указе Президента России от 7 мая 2018 года № 204, Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года.

Проекты программ ранее рассмотрены и одобрены экспертным сообществом на заседаниях совещательных органов при исполнительных органах власти, а также размещены на официальных интернет-сайтах органов власти с целью обсуждения с общественностью и организациями.