На конкурсе военно-патриотической песни Сергей Дубовой вручил специальный приз Думы юному нахимовцу

21 октября в Коле прошел III фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Нам выпала честь прикоснуться к Победе…». Он был посвящен 73-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Среди участников - самодеятельные коллективы и исполнители воинских частей, силовых структур, образовательных учреждений Мурманской области. В этом году к конкурсантам традиционного фестиваля присоединились юные нахимовцы. Заключительным этапом мероприятия стал гала-концерт, после которого были подведены итоги и награждены лучшие исполнители.

Участников, организаторов и гостей концерта тепло приветствовал глава регионального парламента Сергей Дубовой:

- Песни военных лет, которые объединили вокруг этого фестиваля самых разных людей, имеют огромную силу. Это абсолютно уникальное явление в нашей культуре. И не зря фашисты боялись песни «Катюша» не меньше, чем одноименную реактивную установку. Это не просто песни. Это – часть души, сила духа нашего народа.

За талантливое исполнение Сергей Дубовой вручил воспитаннику филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске Спартаку Тараж специальный приз Мурманской областной Думы.

К конкурсантам обратилась и вице-спикер Думы Наталия Ведищева:

- Вы смогли достучаться до сердца каждого присутствующего в зале своим глубоким и проникновенным исполнением. Вы подарили нам настоящий праздник патриотической песни!

Председатель профильного комитета Думы Михаил Ильиных выразил слова благодарности организаторам фестиваля, отметив его огромное значение в деле патриотического воспитания молодого поколения:

- Вы не даете забыть, какой ценой далась победа!