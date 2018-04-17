На контроле городских властей

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев принял участие в рейде по контролю за работой управляющих организаций областного центра. Комиссия побывала сразу в нескольких дворах города.

Проверка придомовых территорий показала, что ситуация может быть диаметрально противоположной: где-то и проезды почищены, и снег вывезен, и наледь сбита, а где-то управляющая компания словно забыла выполнить свою работу. При этом в большинстве обследованных домов собираемость платежей за содержание и ремонт общедомового имущества превышает 90 процентов.

Стоит отметить, что состояние придомовых территорий специальные комиссии проверяют регулярно. С начала этого года вынесено более 1500 предписаний об устранении нарушений, назначено штрафов на сумму около 2 миллионов рублей.

– Согласно законодательству полномочия городских властей в сфере жилищного контроля ограничены, – отметил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. – Повлиять на нерадивых УК можно только общими усилиями – в тесном взаимодействии администрации с Государственной жилищной инспекцией, Роспотребнадзором, прокуратурой и правоохранительными органами.

По инициативе городских властей проводятся совещания с руководителями управляющих организаций, на которых им строго указывают на необходимость своевременного и качественного исполнения обязанностей. Такая практика дает положительный результат.