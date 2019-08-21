На кораблях Северного флота в Дудинке побывало более двух тысяч посетителей

Боевые корабли Северного флота, находящиеся на стоянке в порту Дудинка, открыты для экскурсий жителей Таймыра.

Только за первый день проведения экскурсий на кораблях Северного флота побывало более 2 тысяч жителей Таймыра. Первыми для посещения были открыты большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большой десантный корабль «Кондопога».

У причалов морского арктического порта военные моряки встречают своих посетителей, знакомят жителей Таймыра с условиями жизни и быта североморцев, проводят обзорные экскурсии по кораблям с рассказом об их вооружении и истории.

Посетить боевые корабли Северного флота жители и гости Таймыра смогут с 10 до 18 часов до 23 августа и в такой же промежуток времени с 28 августа по 1 сентября.