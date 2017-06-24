На Корвдорском ГОКе ночью сгорел цех

Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», 24 июня в 3.36 мск на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в Ковдоре в районе промплощадки АО «Ковдорского ГОКа».

На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения - 12 человек личного состава, 4 единицы техники.

В результате пожара обгорела и частично обрушилась крыша цеха на площади 50 кв. метров , внутри помещения цеха обгорели мешки с резиновой крошкой на площади 150 кв. метров , рядом с цехом на открытой территории обгорели железные бочки и мешки с резиновой крошкой на общей площади 10 кв. метров

Причины пожара устанавливаются.