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Мурманская область. Арктика12.12.19 11:05

На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошёл пожар

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», который находится в ремонте,  загорелся во время работ в доке Мурманска. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, пострадал один человек.

«По предварительной информации, пожар происходит в первом энергоотсеке, с верхней палубы идёт густой чёрный дым. По предварительным данным, пострадал один человек», - сказал источник ТАСС.  Корабль пришвартован у стенки 35-го СРЗ.

В экстренных службах уточнили, что тушение пожара ведётся по второму, повышенному, номеру сложности. Причины возникновения возгорания устанавливаются. Оно могло возникнуть из-за нарушений правил безопасности при проведении ремонтных работ.

11.15 - число пострадавших при возгорании на «Адмирале Кузнецове» выросло до трёх, предварительно, пожар произошёл из-за сварочных работ, сообщают экстренные службы.

11.25 - по предварительной информации, пожар происходит в первом энергоотсеке, с верхней палубы идет густой чёрный дым <...> Пострадавших трое. Всем им оказывается медицинская помощь, - сказал источник.

11.35 - площадь горения выросла с 20 до 120 кв. метров. Тушение осуществляется при помощи пенной атаки, сейчас загорелось дизельное топливо, сообщает источник ТАСС, добавив, что тушение ведётся силами флота.

13.00 - пожар до сих пор не потушен, его площадь увеличилась. На месте ЧП задействовано восемь пожарных машин.

13.15 – стало известно, что удалось спасти семь человек. Из них последним вывели с крейсера капитана-лейтенанта. Продолжаются поиски сотрудника судоремонтного завода.

13.40 – как сообщает пресс-служба СФ, «12 декабря 2019 г. на тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», переданном в 2018 году для проведения планового ремонта в Объединенную судостроительную корпорацию, при проведении сварочных работ представителями промышленности произошло задымление в одном из отсеков.

Группой военнослужащих из состава экипажа корабля, сопровождающих ремонтные работы и пожарным расчётом судоремонтного завода очаг задымления был локализован, а также произведена эвакуация рабочих завода.

Двум военнослужащим, участвовавшим с первых минут в локализации задымления и получившим травмы дыхательных путей, оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.

Боеприпасов и вооружения на корабле нет».

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